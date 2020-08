Baldur's Gate 3 : l'accès anticipé fixé au 30 septembre

Larian Studios a donc précisé que l'accès anticipé se ferait à partir du 30 septembre prochain et qu'il concernera aussi bien les joueurs PC que les utilisateurs du service Stadia. Plus important encore, le développeur a précisé qu'il sera possible d'y incarner cinq personnages dits « Origine », prédéfinis et donc sans inclure les héros créés par le joueur.

Il est question d'avoir Astarion (un voleur Elfe / Vampire), Gale (un magicien Humain), Lae'zel (une guerrière Githyanki), Shadowheart (un clerc Demi-elfe) et Wyll (un sorcier Humain). Fondateur de Larian Studios, Swen Vincke a profité de l'occasion pour rappeler qu'en fonction de la composition de l'équipe, des actions du joueur, des rencontres et des dialogues, l'aventure prendra des chemins bien différents. Une variété que l'on devrait pouvoir expérimenter dès l'accès anticipé.

Enfin, histoire de montrer combien le projet est ambitieux, Larian Studios a osé quelques comparaisons avec son précédent accès anticipé, celui de Divinity: Original Sins 2. Il est ainsi question de 80 combats contre 22, de 49 580 lignes de dialogues contre 17 600, de 596 personnages contre 142 et 146 sorts / actions contre 69. Vivement fin-septembre !