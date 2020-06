Humankind : bêta privée en juillet et report du jeu à 2021

Si la nouvelle décevra les fans de « jeux de civilisations », Amplitude a de quoi les réconforter. Courant juillet, le studio lancera effectivement ce qu'il appelle son « OpenDev ». Il s'agit d'impliquer encore un peu plus la communauté dans le développement du jeu.

L'inscription à cette opération est déjà possible et devrait aboutir, courant juillet, pour les heureux élus, au test de trois scénarios. Courts (20 à 60 minutes chacun), ils se focaliseront sur certains des aspects essentiels du jeu comme l'exploration, les batailles tactiques et la gestion de cités.

L'objectif est évidemment de recueillir les impressions, les commentaires et les idées d'une communauté qui devrait être consultée à de multiples reprises par le studio. Pour vous inscrire à cet OpenDev, c'est sur Games2Gether que cela se passe.