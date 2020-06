Avec Odyssey, Elite Dangerous posera un pied à terre

Disponible depuis décembre 2014 après une campagne Kickstarter couronnée d'un certain succès, Elite Dangerous a déjà connu de multiples évolutions. Ainsi, un an après la sortie du jeu, l'extension Horizon a considérablement élargi celui des joueurs, en apportant notamment la possibilité de se poser sur les planètes.

Par la suite, Frontier Developments s'est davantage attelé à peaufiner les contours du jeu, corriger les bugs et apporter de petites fonctionnalités, qu'à révolutionner le titre. Ainsi, Beyond ressemblait plutôt à une série de mises à jour (v3.0 et supérieure), et non à une seule extension comme on peut en avoir l'habitude.