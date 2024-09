Tout d'abord, Starship a bien progressé au cours des 18 derniers mois. D'un véhicule prototype qui provoquait des sueurs froides au décollage et détruisait ses propres installations, il est devenu un lanceur capable d'atteindre l'orbite… et peut-être même d'en revenir. Des essais concluants vont prochainement mener à un nouveau lancement, avec pour objectif de rattraper le titanesque premier étage, SuperHeavy, avec les bras amovibles de la tour située sur le pas de tir.

Mais en soi, il reste plusieurs étapes avant que le Starship soit performant en orbite. Il faudra notamment montrer que les moteurs Raptor se rallument comme prévu dans le vide pour manœuvrer d'une orbite à l'autre, mais aussi, plus critique encore, que deux Starship peuvent s'amarrer ensemble pour transférer des ergols cryogéniques entre eux.

Car pour atteindre Mars et s'y poser, même avec une version potentiellement plus puissante de Starship, il faudrait tout de même plusieurs (certains évoquent plus de 10) ravitaillements en ergols avant de s'échapper vers la planète rouge. Et ce, juste pour pouvoir s'y poser, sans option de retour.