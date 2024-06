D'incroyables images et des objectifs réussis, le 4e vol de Starship était spectaculaire !

À la Starbase, sur le site de SpaceX à Boca Chica au Texas, les centaines d’employés continuent d’accélérer la cadence pour produire et tester les exemplaires de Starship et de leur gigantesque booster, le Super Heavy. L’ensemble forme la fusée la plus imposante (121 mètres) et la plus puissante ayant jamais volé. Reste qu’elle n’est pas prête à entrer en service, car il ne s’agit pas d’un lanceur « classique ». En effet, le booster comme le vaisseau sont destinés à être récupérés et réutilisés, il faut donc s’y entrainer et valider ces capacités. Les 3 premiers vols ont, dans une progression étalée sur un an, réussi à montrer que Starship pouvait désormais décoller régulièrement et atteindre l’espace. Le but de ce 4e vol était plutôt de réussir les étapes suivantes : le retour au sol du booster Super Heavy, et la traversée de l’atmosphère de retour de l’espace pour Starship. Contre toute attente, les deux objectifs sont réussis... Avec quelques marges de progrès !