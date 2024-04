Ce petit satellite réussit à s'approcher seul d'un débris en orbite depuis 15 ans

ADRAS-J (abréviation d'Active Debris Removal by Astroscale-Japan) n'ira pas plus loin, et cela peut sembler peu. Mais en réalité, très peu d'entreprises sont capables aujourd'hui de réaliser un véhicule spatial qui s'oriente seul et s'approche de quelque chose pour un rendez-vous en orbite avec une navigation relative et autonome.

Surtout, il ne s'agit pas de rencontrer l'ISS, qui communique et se dirige avec précision, mais un ancien étage de fusée : 11 mètres de long, 4 mètres de diamètre, qui tourne lentement sur lui-même et dont l'état était inconnu avant cette rencontre. Des débris peuvent voler à proximité, et il aurait pu être en très mauvaise condition.

S'approcher d'un étage de fusée, ce n'est pas une grande première historique (après tout, les capsules Gemini s'approchaient d'Agena, et Apollo de leur étage supérieur), mais c'est là une étape déterminante pour un satellite autonome. D'ailleurs, la JAXA a loué ce succès.