7 ans après SpaceX, seules quelques entreprises sont proches de réutiliser leurs fusées !

L'entreprise fondée par Jeff Bezos opère en réalité une fusée réutilisable depuis 2014, mais elle ne transporte la petite capsule New Shepard que sur une trajectoire qui la fait monter et descendre à moins de 110 km. Si l'étage de fusée atteint tout de même 3 500 km/h dans l'opération et revient se poser seul, cela suffira-t-il pour assurer le succès de la bien plus imposante New Glenn ? C'est pourtant le pari de Blue Origin avec son impressionnante fusée de presque 100 mètres de haut et 7 mètres de diamètre. Le premier étage de New Glenn reviendra se poser sur une barge positionnée au large de la côte de Floride, à l'image de ce que propose SpaceX aujourd'hui, mais avec un étage beaucoup plus imposant.