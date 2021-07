NewSpace : la lente concrétisation des lanceurs développés par des start-up

RocketLab, par sa position de « premier de la classe » sur le créneau américain et international des petits lanceurs à bas prix, s'est lancé dans une multitude de défis et de travaux. Il y a l'entrée en bourse à finaliser (processus SPAC), qui devrait valoriser l'entreprise néo-zélandaise à 4,1 milliards. Il y a deux nouveaux pas de tirs complétés qui doivent entrer en service cette année. Il y a les vols d'Electron à fiabiliser, les nouveaux essais avec leur plateforme de satellites et leurs composants spatiaux… Il y a aussi les essais pour la récupération et la réutilisation du premier étage de la fusée. Et depuis le mois de mars, les néo-zélandais ont annoncé un futur lanceur encore plus capable et entièrement réutilisable, Neutron …De nombreux chantiers d'importance qui font grossir les rangs dans l'entreprise. Reste à savoir s'ils pourront être menés de front : de nombreux acteurs de la concurrence rêvent de bousculer RocketLab, malgré leur bonne réputation chez les clients. Les vols devraient reprendre, probablement en août.