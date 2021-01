A quoi s'attendre dans le domaine spatial en 2021 ?

Comme tous les ans en 2020, les deux acteurs principaux du balbutiant tourisme suborbital ont promis des vols habités « pour l'année prochaine ». Sauf que ce n'est pas si simple, et encore moins d'envisager cette aventure comme une entreprise rentable. Virgin Galactic par exemple, doit encore exécuter deux vols d'essais (dont un avec juste les pilotes et du fret, et un second avec des employés) avant de pouvoir embarquer Richard Branson à la frontière de l'espace. Or en décembre, leur dernier test s'est soldé par un échec à cause d'un ordinateur de bord.A moins que les cadences ne puissent augmenter drastiquement, le premier vol « payant » d'un touriste sur le petit avion fusée VSS Unity devra attendre le troisième trimestre.

Pour Blue Origin et sa petite capsule New Shepard, il ne resterait qu'un seul vol inaugural à mener pour l'exemplaire capable d'embarquer six passagers avant d'embarquer d'heureux élus. Mais l'entreprise n'a toujours rien communiqué sur les dates, ni sur d'éventuels billets : ce n'est pas pour demain.