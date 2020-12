Un mois après l'échec du lanceur Vega, l'enquête livre ses conclusions

Décidément, il est des erreurs qui coûtent cher. Dès la création d'une commission d'enquête « indépendante » le 17 novembre, les données transmises par le lanceur après l'allumage de l'étage supérieur AVUM laissent peu de place au doute.

Est-il possible qu'un ingénieur ou technicien ait mal relié les câbles qui orientent la tuyère moteur ? Après avoir épuisé toutes les autres pistes, les enquêteurs diligentés par Arianespace et l'ESA ont en effet conclu qu'il s'agissait d'une « simple » inversion. Toutefois, une telle erreur est révélatrice de carences, non seulement lors de l'assemblage lui-même, mais aussi dans le processus d'inspection et de validation, ainsi que dans les tests réalisés entre l'assemblage de l'étage AVUM et son installation sur Vega. Ce sont ces étapes qui rendent incompréhensibles et honteuses ce genre d'erreurs.