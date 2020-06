Les décollages au Centre spatial guyanais perturbés par la météo et le coronavirus

Ce sont les derniers grains de sable dans les rouages de la campagne Vega VV-16. Cela fait près d'un an que le petit lanceur européen n'a plus volé. La faute d'abord au catastrophique décollage qui devait emmener le satellite des Émirats arabes unis, Falcon Eye 1, en orbite basse : le 11 juillet dernier, la fusée Vega ratait son vol 2 minutes et 10 secondes après le décollage. L'enquête prendra plusieurs mois, pour confirmer une rupture du dôme avant du second étage Z-23. Fin 2019, les équipes de l'industriel Avio sont confiantes pour un retour en vol en 2020…