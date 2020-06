Les télescopes observent le plus jeune pulsar jamais découvert

En astronomie, les échelles temporelles peuvent souvent dépasser le milliard d'années. Mais avec Swift J1818.0−1607, découvert au mois de mars 2020 et qui se trouve au sein de notre galaxie la Voie Lactée, les astrophysiciens disposent d'un magnifique et très jeune sujet d'étude.

Au siècle des lumières, une étoile massive s'est effondrée sur elle-même en supernova. Swift J1818.0−1607 (vivement qu'on lui trouve un petit nom) n'en est « que » le résidu, mais il est extrêmement dense : deux fois la masse de notre Soleil environ, contenue dans une sphère de 25 kilomètres de diamètre, et tournant sur elle-même avec une période de 1,36 secondes !

Or ce pulsar dispose, en plus, d'un champ magnétique anormalement élevé, ce qui le range dans une catégorie des « extrêmes » de l'astronomie, appelés magnétars. Seuls 31 magnétars ont été identifiés à ce jour, et tous dans les 30 dernières années.