Tempête solaire : une aubaine pour le grand public, un casse-tête pour nos satellites !

Pour les débris en orbite enfin, cette éruption était même une relative bonne nouvelle. En effet, en réaction à une tempête solaire de ce type, le taux de particules en très haute atmosphère augmente, ce qui génère un freinage accru pour les véhicules et débris à faible altitude. Certaines vieilleries vont « polluer » moins longtemps l'orbite et se consumer plus rapidement.

Pour terminer, si vous avez raté les aurores de ce week-end, il y a malheureusement peu de chances de se rattraper. En effet, le Soleil tourne également sur lui-même, et donc la fameuse tache solaire qui génère cette tempête ne nous fait plus face. À partir de ce 13 mai au soir, elle ne sera même plus observable ! Même si notre étoile est actuellement dans un pic d'activité (le cycle dure environ 11 ans), il y a très peu de chances que cette aubaine se représente dans un futur proche. Mais sait-on jamais !