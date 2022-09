Juste avant de survoler Vénus, Solar Orbiter a été touché par une éruption solaire

Pour l'ESA, ce passage et ces mesures renforcent la résolution autour de la future mission Vigil, qui partira au point de Lagrange Terre-Soleil L5 afin d'observer notre étoile « en décalé » par rapport aux missions terrestres classiques, dont la prévention et la couverture ne permettent d'observer que la moitié de sphère qui nous fait face.

Selon l'agence européenne, l'émergence durant la dernière décennie de satellites plus nombreux et plus sensibles aux événements solaires rend nécessaire une « météorologie solaire » qui devra être fiable. L'éjection de masse corollaire qu'ont traversée Solar Orbiter et Vénus n'était pas dirigée vers la Terre.