Plus près de toi, Soleil ! La sonde européenne Solar Orbiter livre des images inédites

C’était le premier « périhélie rapproché », ce moment où la sonde passe au plus près du Soleil dans son orbite, depuis son assistance gravitationnelle en novembre dernier. À 45 millions de kilomètres de notre étoile tout de même, mais seulement un tiers de la distance Terre-Soleil (0,32 UA). Cela peut sembler beaucoup, et il est vrai que d’autres sondes s’en approchent plus près : c’est le cas de la sonde américaine Parker, ou de BepiColombo qui s’approche de Mercure.

Mais ces sondes mettent pratiquement tous leurs instruments « à l’abri » derrière d’imposants boucliers thermiques… Là où Solar Orbiter utilise des instruments de mesure, optiques et spectroscopiques, pointés directement vers la surface du Soleil. Le résultat est stupéfiant, et à chaque fois que Solar Orbiter s’approche plus près, les découvertes vont de pair.