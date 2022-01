La mission Solar Orbiter traverse pour la deuxième fois la queue d'une comète !

Sans surprise, la détection la plus franche de ce passage dans le « sillage » de Leonard a été faite grâce à la suite instrumentale consacrée à l'analyse du vent solaire (SWA), via son capteur de particules chargées HIS (pour Heavy Ion Sensor). Le responsable de l'instrument a été catégorique et a expliqué que les détections d'ions à cette occasion étaient directement liées à la comète. SWA-HIS a ainsi capté de l'oxygène, différentes molécules carbonées et même de l'eau.

Mais Solar Orbiter embarque de nombreux autres instruments, et les relevés du magnétomètre MAG sont aussi en cours d'analyse… Et il y a bien entendu les autres capteurs qui ont observé Leonard grâce à leurs suites optiques. Le coronagraphe Metis, notamment, a pu observer la comète dans le spectre ultraviolet et en visible. Cela devrait permettre de déterminer à quel rythme la comète éjectait son eau et sa poussière.