Des chercheurs ont détecté des aurores ultraviolettes sur une comète pour la première fois

Au départ, les chercheurs ont cru à un phénomène appelé « Dayglow », qui se produit lors de l’interaction des photons solaires avec le gaz ; ils étaient loin d’imaginer que cela puisse être des aurores. Sur Terre, ces dernières se forment quand les particules chargées issues du Soleil suivent les lignes du champ magnétique jusqu’aux pôles, où elles frappent les atomes et les molécules de l’atmosphère terrestre pour créer de magnifiques rideaux de lumière. Or, les comètes sont dépourvues de champ magnétique et donc, logiquement, ne devraient pas abriter ce type de phénomène.