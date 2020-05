Astéroïde ? Comète ? Un drôle d'objet céleste découvert non loin de Jupiter

Pour la première fois, un astéroïde faisant partie du groupe des « troyens » de Jupiter est catégorisé comme actif. « 2019 LD2 » éjecte du gaz et des poussières, comme une comète.

En juin 2019, le télescope ATLAS, habituellement utilisé pour observer les objets stellaires proches de la Terre , a détecté un nouveau corps sur la même orbite que Jupiter. Rapidement classé, 2019 LD2 est très intriguant car des chercheurs de l'Université de Belfast, rejoint par d'autres équipes, montrent qu'il se comporte comme une comète. En effet, même s'il n'a pu être observé entre fin 2019 et début 2020 (car il passait derrière le Soleil), 2019 LD2 éjecte bien du gaz, ou de la poussière.

Actif depuis plus d'un an, il fait partie d'un groupe d'astéroïdes capturés depuis des milliards d'années dans l'orbite de Jupiter par la masse formidable de la géante gazeuse : c'est un troyen. Plus précisément, il suit la même orbite que Jupiter à son point de Lagrange Jupiter-Soleil L4.