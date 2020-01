Découverte d'une lune sur l'astéroïde Eurybates, que la NASA a déjà prévu de visiter

Vue d'artiste de la mission Lucy

Merci Hubble

Source : NASA

La découverte de cette dernière a été réalisée suite aux demandes de l'équipe scientifique de la mission.Après son lancement en octobre 2021, la mission Lucy entamera un long voyage : deux survols de la Terre pour gagner de la vitesse grâce à un effet de fronde, avant de se diriger vers les astéroïdes Troyens, un groupe particulier d'objets « bloqués » par l'orbite de Jupiter, plusieurs dizaines de millions de kilomètres devant et derrière la géante gazeuse (les points de Lagrange Jupiter-soleil L4 et L5). Eurybates, Polymele, Leucus et Orus sont les quatre astéroïdes faisant partie des Troyens qui vont être survolés en 2027-28.L'équipe scientifique de la mission a donc obtenu plusieurs fenêtres d'observation du télescope Hubble pour savoir si ces derniers abritent des lunes, ou bien s'il y a un danger à les approcher (disques de poussière ou autres astéroïdes jusqu'ici inconnus). Une recherche fructueuse puisqu'en en trois campagnes, en septembre 2018, décembre 2019 et janvier 2020, l'équipe a détecté un satellite naturel sur Eurybates.Selon Hal Levison (responsable scientifique de la mission), «», ce qui est mineur comparé aux 63 km de diamètre environ que mesure l'astéroïde lui-même.Ces observations télescopiques sont importantes, parce qu'elles vont permettre aux équipes de mieux se préparer aux observations lors de la mission. La planification a un rôle crucial puisque Lucy n'entrera pas en orbite des sept astéroïdes que la sonde va survoler durant sa longue mission : il faut donc préparer une trajectoire qui permette un maximum d'observations scientifiques sans mettre le véhicule en danger, et en fonction des instruments présents sur la sonde, s'entraîner à des séquences de prises de mesure.Les opérateurs et scientifiques de la mission pourront compter sur leurs collègues du SwRI () au Colorado, un nombre important d'intervenants sur la mission Lucy travaillant également avec la sonde New Horizons , qui a successivement survolé Pluton et ses lunes puis Arrokoth en 2019.