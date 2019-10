Hubble participe à l’étude de 2i/Borisov

La comète 2i/Borisov vue par Hubble

Une occasion à ne pas manquer

Les comètes, toutes les mêmes ?

Source : Space Telescope

C'est actuellement l'image la plus précise de la comète 2i/Borisov , découverte le 30 août par l'astronome amateur du même nom, mais sans doute pas la dernière : le télescope orbital Hubble, qui a capturé cette image le 12 octobre, a déjà plusieurs autres campagnes d'observation prévues.Et pour cause, il ne faut pas rater l'occasion : après le passage en 2017 du tout premier objet interstellaire « 'Oumuamua » découvert trop tard pour révéler ses mystères, les astronomes du monde entier se mobilisent pour 2i/Borisov. La comète passera au plus près du Soleil le 7 décembre 2019 et restera encore observable quelques mois avant de repartir dans le vide, sans croiser d'autre étoile avant plusieurs milliers d'années au moins.Contrairement à 'Oumuamua (qui était probablement un rocher de forme allongée), Borisov est une comète, et sa queue nous offre la possibilité d'étudier sa composition chimique, sa structure, jusqu'aux caractéristiques de l'étoile autour de laquelle elle s'est formée.Toutefois, les premiers résultats obtenus ne sont pas particulièrement singuliers : «», affirme Amaya Moro-Martin, du Space Telescope Science Institute (Baltimore, US).Vivement la suite des observations et des résultats !