Et il n'y a pas que le profane qui peut apprécier la puissance de ces images. Du côté des professionnels, on souligne aussi la qualité des rendus. « Ce qui est fabuleux, c'est la richesse des images ; on voit une quantité d'objets, une profondeur et une dynamique assez époustouflantes » indique ainsi au Monde le directeur de recherche du Commissariat à l’énergie atomique au laboratoire APC (AstroParticule et Cosmologie), Eric Aubourg.

Durant sa campagne décennale, l'observatoire devrait pouvoir observer près de 17 milliards d'étoiles et 20 milliards de galaxies dans la Voie lactée. Il pourrait aussi découvrir quelque 4 millions de nouveaux astéroïdes dans notre système solaire, 32 000 objets aux limites de ce même système, et finalement même peut-être la fameuse planète « X », la potentielle neuvième planète de notre système solaire dont les astronomes soupçonnent l'existence, mais qu'ils n'ont jamais pu découvrir tant elle serait située bien au-delà de Neptune et de Pluton.