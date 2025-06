Le ciel nocturne va bientôt changer de visage. Installé au sommet du Cerro Pachón, au nord du Chili, l’observatoire Vera C. Rubin entame une campagne d’observation de dix ans qui couvrira l’intégralité du ciel austral tous les trois jours. Son télescope de 8,4 mètres utilisera une caméra de 3,2 gigapixels pour enregistrer des données à une cadence et une résolution jamais atteintes dans un relevé astronomique. Ce programme s’appelle le LSST, pour Legacy Survey of Space and Time. À partir du 23 juin, les premières images seront rendues publiques. Plusieurs chercheurs s’attendent à une bascule comparable à celle du télescope James Webb en 2022. Mais Rubin observe un autre territoire, sur d'autres échelles, avec une ambition encore plus panoramique. Ce qu’il montrera pourrait transformer la quantité d’informations disponibles à portée de ciel.