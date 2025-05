Le lancement du télescope James Webb en 2021 a été une grande avancée pour l'observation de notre univers, avec des résultats exceptionnels obtenus au fil des années. On a ainsi découvert grâce à lui des galaxies dont l'existence ne collait pas avec nos modèles scientifiques actuels, et, plus récemment, les indices les plus solides jamais détectés d'une vie extraterrestre hors de notre système solaire. Et cette semaine, c'est une image du fond des âges qu'il a permis d'obtenir.