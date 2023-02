Pourquoi ces nouvelles images du télescope James Webb font halluciner les chercheurs

Et pour comprendre l'étonnement, voire tout simplement l'incrédulité des scientifiques, il faut rappeler qu'il se forme seulement une à deux nouvelles étoiles par an dans la Voie lactée. Or ici, « certaines de ces galaxies devraient former des centaines de nouvelles étoiles par an pendant toute l'histoire de l'univers », détaille le professeur Eric Nelson.

En plus de la rapidité de formation de telles structures célestes, il y a aussi la question de la matière. D'après les théories actuelles qui expliquent les débuts de l'univers, il ne devrait tout simplement pas exister assez de matière à l'époque d'observation de ces galaxies pour former autant d'étoiles.

Serait-on au seuil d'un bouleversement de paradigme dans la cosmologie ? Peut-être. Ou alors, autre hypothèse émise par la chercheuse, il se pourrait que « ces choses soient un autre type d'objet bizarre, comme les quasars faibles ». Nous sommes en tout cas pressés d'en savoir plus !