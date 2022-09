David Elbaz, la course aux galaxies les plus lointaines avec le télescope James Webb

C’est un questionnement que j’ai et qui fait un peu contrepied à ce foisonnement de publications qui sont en gestation en ce moment même. Certains, c’est mon avis et je m’interroge d’autant plus facilement que je suis directeur de rédaction du journal européen Astronomy & Astrophysics, sont en train de sauter sur l’occasion pour publier à une vitesse phénoménale… alors même qu’il manque une partie du processus de vérification habituel. Il y a des étapes qu’il ne faut pas considérer comme accessoires dans nos recherches, car sur ce genre de découverte, il ne faut pas se tromper, il y a beaucoup d’attentes du public. C’est pourquoi il faut attendre les études des spectres, ce qui est plus complexe que les couleurs, car on décompose toute la lumière d’une galaxie, intégrée sur un certain temps d’observation. On se pose alors des questions plus complexes également, comme l’âge et le nombre d’étoiles, la présence de gaz, la matière « recrachée » par ces galaxies, etc. C’est à ce moment-là, et ce moment-là seulement, que l’on peut scientifiquement avancer sur une surprise, remettre en cause nos modèles et comprendre où nous nous sommes trompés dans notre compréhension de l’Univers, car l’âge de ces galaxies sera correct.