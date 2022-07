Exceptionnel James Webb : voici la sélection officielle des premières images !

Observer l'Univers comme nous ne l'avions jamais vu. La promesse était belle, aujourd'hui, elle est tenue. Certes, les capteurs du télescope James Webb fonctionnent dans l'infrarouge proche et moyen, il nous montre donc par définition ce que nous ne pourrions jamais « voir ». Mais l'adaptation de ces clichés à nos yeux respecte des codes scientifiques, il ne s'agit pas d'une licence artistique. Et la résolution elle, nous fait entrer dans une nouvelle dimension. Après l'émerveillement de Hubble qui se poursuit depuis les années 90, l'astronomie spatiale est bien entrée dans une nouvelle ère avec James Webb. Le résultat de 20 années d'attente et de travail pour des équipes qui peuvent, enfin, savourer le parfum d'une mission accomplie. Place à la science, donc. Et même pour nous, qui ne sommes pas astrophysiciens, place à la découverte, à une nouvelle lumière sur notre univers. Et au rêve, un peu…