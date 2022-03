Le télescope James Webb achève ses réglages optiques, place aux instruments !

Après tant d'années, chaque étape supplémentaire menant à la mise en service du télescope James Webb est scrutée, commentée, mise en perspective. Oui, les mois sont longs jusqu'à ce que tout soit en place pour démarrer la très attendue campagne scientifique du plus grand et plus capable des télescopes optiques jamais envoyés en orbite. Mais il y a beaucoup d'étapes à franchir !

Reste que tout le monde commence à souffler, car les résultats sont là : les réglages optiques du télescope sont terminés, ses 18 miroirs fonctionnent comme un seul et les performances sont au rendez-vous ! « Nous savons à présent que nous avons construit le bon télescope », explique Ritva Keski-Kuha, responsable de la partie optique « L'alignement et le focus ont été testés sur une étoile, et les résultats dépassent déjà nos attentes ».