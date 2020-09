Plus que quelques tests pour le télescope James Webb avant son grand départ

Le JWST n'a pas le droit à l'erreur donc et son long déploiement doit se dérouler sans encombre. Cette étape qui durera plusieurs semaines, concerne le « pare-soleil », les éléments du réseau de miroir, le triple mat télescopique, et les panneaux solaires.

Ces derniers, qui sont prêts depuis longtemps, ont été réinstallés en août sur le télescope, à présent plus ou moins complet (véhicule, pare-soleil, miroir et instruments scientifiques). Ils surprennent car comparés à la taille du JWST, les cinq panneaux solaires étendus sur six mètres de long sont minuscules.

Ils ne délivrent ainsi « que » 1 kilowatt, mais le télescope n'est pas gourmand (c'est environ la consommation d'un grille-pain), et n'a pas non plus besoin de grosses batteries, puisqu'il restera en permanence éclairé par le Soleil.