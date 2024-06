Dernière ligne droite pour le télescope Hubble, la NASA va devoir le passer en mode dégradé

Dans son point de situation, la NASA a également pris les devants et expliqué qu'elle ne tiendrait pas compte de la proposition d'une mission de service de SpaceX et du milliardaire Jared Isaacman (Polaris) sur Hubble. Plusieurs raisons sont invoquées, et la première est la plus logique : Hubble fonctionne aujourd'hui, et l'arrivée d'un véhicule à proximité, a fortiori une capsule Crew Dragon, serait plus dangereuse pour le télescope que de ne rien faire, selon l'étude interne.

Impact sur le véhicule, risque de contamination des optiques et des instruments avec des résidus liés à la propulsion, complexité de la mission : la situation actuelle n'a pas la faveur des responsables de la NASA, qui ne ferment pas définitivement la porte pour autant.