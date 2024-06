À bientôt 47 ans, la sonde Voyager 1 de la NASA se porte de nouveau comme un charme !

À partir de novembre 2023, les données renvoyées par Voyager 1 n’étaient plus lisibles. Une suite incompréhensible de « 0 et 1 » qu’il n’a pas été possible de décoder. Au fur et à mesure, les ingénieurs de la NASA ont réussi à comprendre que la sonde était capable de recevoir des signaux, mais pas d’en envoyer de corrects. Ils ont fini par isoler le problème à une section du FDS (ou Flight Data Subsystem) dont une partie des segments mémoire sont et seront définitivement inopérables. Mais un code a permis de reprogrammer d'autres parties de la mémoire utilisée pour envoyer des données, et le 18 avril, les antennes de la Terre ont transmis le nouveau code à Voyager 1.

Deux jours plus tard (il faut 22 h 35 pour que nos signaux atteignent la sonde, et autant pour que sa réponse nous parvienne), le véhicule de presque 47 ans, envoyé dans l’espace alors que Valéry Giscard d’Estaing était président en France, communiquait à nouveau en clair !