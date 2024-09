En effet, si les périodes entre les survols sont calmes (la sonde est pratiquement en sommeil durant entre 8 mois et un an), il faut les préparer avec précision. À l'aide de simulations, les équipes de l'ESA et d'Airbus DS gèrent des séquences de commandes pour maximiser l'apport des survols à venir : étalonner les instruments, activer un maximum de mesures, mais aussi et surtout protéger la sonde et son électronique pour que leur potentiel reste à son maximum jusqu'à l'arrivée près des lunes gelées.

Ce sera le défi dans l'année à venir. JUICE, qui est pourtant une sonde destinée et conçue pour survivre aux basses températures du Système solaire « lointain », aux frontières de ce qu'il est possible de faire avec des panneaux solaires, se rapproche en vérité du Soleil en étant désormais orientée vers Vénus. Il s'agira là encore d'infléchir au maximum la trajectoire en économisant du carburant. Avec un survol de Vénus en 2025, puis deux survols de la Terre en 2026 et 2029, l'effet de fronde sera maximal, et JUICE pourra enfin rejoindre les lunes galiléennes de Jupiter.