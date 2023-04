Six jours après son décollage, la sonde JUICE est sur la bonne route pour Jupiter !

Ariane 5 a suivi exactement la trajectoire prévue. Après 2 minutes et 16 secondes de vol, les deux boosters à poudre ont été éjectés, puis l'étage central, alimenté en oxygène et hydrogène liquide, a poursuivi sa montée jusqu'à T+8 minutes et 44 secondes. La coiffe éjectée, il ne restait plus qu'à accélérer très précisément vers le point visé, éloignant JUICE de l'orbite terrestre. Après 27 minutes et 44 secondes de mission, la sonde a été éjectée sans problème, et tout le monde a pu applaudir. Même si le suspense, pour l'ESA et toutes les équipes hors lanceur, a duré plus d'une heure : la sonde a été suffisamment capricieuse pour patienter avant de contacter les stations au sol ! Heureusement, la suite est tout aussi heureuse, puisque dans les heures qui ont suivi, l'agence européenne a pu confirmer que les panneaux solaires étaient déployés et que la sonde communiquait comme prévu.