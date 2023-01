La sonde JUICE quitte l'Europe et entame la dernière ligne droite avant de décoller pour Jupiter

Pour célébrer la fin de cette longue préparation et le départ prochain, les équipes ont accroché deux plaques sur le flanc de la sonde. La première, dédiée aux collaborateurs, contient les noms de ceux qui ont participé à la conception, la réalisation, l'assemblage et les tests de JUICE. La seconde est un peu plus spéciale… Installée par l'ESA, elle célèbre le mathématicien, physicien et astronome Galilée (Galileo Galilei), et en particulier sa découverte en 1610, grâce à une lunette astronomique, des grandes lunes de Jupiter ! La plaque est une reproduction de quelques pages de son ouvrage rédigé dans la foulée, Sidereus Nuncius, qui en explique les caractéristiques et la méthode. Un bel hommage, sachant que JUICE va étudier trois « lunes gelées » Europe, Callisto et Ganymède, avant de rester en orbite de cette dernière pour sa fin de mission.