Sonde Galileo : en route pour Jupiter

A partir de 1997, les objectifs scientifiques principaux sont remplis, et Galileo reçoit une première extension de mission de deux ans (qui sera renouvelée jusqu’à 2003). Les relevés sont un peu plus audacieux, notamment avec l’étude des interactions magnétiques entre Jupiter et Io. Il faut pour cela exposer la sonde à d’importants rayonnements électromagnétiques, et malgré le blindage des instruments, la mission souffre au fil du temps. Les années passent et les résultats sont de plus en plus bruités, les capteurs ont des « trous de mémoire » et la bande magnétique qui enregistre les données avant de les transmettre a parfois des ratés. Les imageurs lâchent en 2002, et les équipes savent alors que bientôt ils ne pourront plus contrôler leur bijou. Il faut cependant éviter qu’il puisse contaminer une des si passionnantes lunes de Jupiter, surtout avec son cœur de plutonium. Le 20 septembre 2003, le véhicule est envoyé se consumer dans l’atmosphère de son sujet d’étude.