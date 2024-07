Des tests montrent que l'électronique de la sonde Europa Clipper pourrait ne pas résister aux radiations

L'environnement proche de Jupiter est en effet l'un des plus complexes de tout le Système solaire, 20 000 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre. Les composants électroniques y sont exposés à d'intenses radiations émanant de la géante gazeuse. Toutes les missions envoyées dans la zone ont donc généralement un « coffre » blindé qui protège la majeure partie de leurs cartes électroniques et leur puissance de calcul. Mais même cette zone particulière doit résister à des expositions qui rendraient inopérants les composants électroniques classiques, il faut donc en utiliser qui soient spécifiquement conçus.

Gros problème, il semble que les transistors MOSFET, commandés à une entreprise particulière (Infineon Technologies), ne soient pas au niveau de performances attendu. Après une suspicion sur des composants défectueux pour un satellite de la défense, les équipes du JPL (Jet Propulsion Laboratory) qui s'occupent d'Europa Clipper ont enquêté sur leurs propres lots de MOSFET. Et il semble bien que ces transistors ne supportent pas non plus l'exposition sur leur matériel.