Feu vert pour la mission Europa Clipper à destination de la lune glacée de Jupiter

Du côté de Jupiter

Date de lancement : entre 2023 et 2025

Source : NASA

La décennie 2020 sera marquée par une série deaussi excitantes les unes que les autres. Parmi elles,, qui a reçu le feu vert de la part de la NASA pour débuter la conception finale et les tests des futurs véhicules engins prévus pour l'occasion, apprend-on dans un communiqué de presse publié sur le site de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace.Pilotée par le centre de recherche, en collaboration avec le, la mission s'aventurera du côté de la planète Jupiter, et plus précisément autour de. L'objectif de cette excursion spatiale consistera à «», pour ainsi «».En effet, la surface d'Europe n'est composée que de glace. Mais les scientifiques soupçonnent l'existence d'un, en-dessous du sol glacé. C'est pourquoi l'engin spatial le survolera, uniquement dans le but deet dede véhicules spatiaux, explique le site Space.com . Problème : la lune pourrait être entièrement tapissée de lames de glace gigantesques En guise d'échéance, la date de 2023 a été privilégiée par les instigateurs du projet, bien que l'agence préconise davantage une date de lancement