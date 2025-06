Le télescope Event Horizon regroupe plusieurs observatoires situés à différents endroits de la planète. Il capte des ondes millimétriques à travers un réseau coordonné. Cette méthode donne accès à des détails fins, mais elle reste sensible aux conditions atmosphériques. La vapeur d’eau, notamment, brouille certaines mesures.

Pendant longtemps, une partie des relevés a été considérée comme inutilisable. Les chercheurs de l’université Radboud, sous la direction de Michael Janssen, ont choisi de reprendre ces jeux de données. Ils les ont introduits dans un modèle d’intelligence artificielle, capable de reconnaître des structures même au sein de signaux très bruités.

Le traitement a permis de produire une nouvelle image de Sagittarius A*. Comme on vous le racontait sur Clubic tout récemment, elle montre une forme plus régulière que la précédente, avec une luminosité répartie différemment. Les chercheurs décrivent aussi une vitesse de rotation très élevée et une orientation alignée avec notre direction. Ces observations pourraient aider à mieux comprendre le comportement de la matière autour de ce type d’objet.