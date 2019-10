Le trou noir Sagittarius A* pourrait se dévoiler en vidéo dans les années à venir

Sagittarius A* au casting

Un nouveau défi pour les chercheurs

Un projet au fort potentiel

Lire aussi :

Écoutez les sons que la sonde InSight a enregistrés sur Mars



Source : Business Insider

Récemment récompensé par le Breakthrough Prize , un prix considéré comme « l'Oscar de la Science », les 347 chercheurs de l'Event Horizon Telescope (EHT), à l'origine de la première image du trou noir M87* , pourraient bien prétendre à recevoir quelques Golden Globes et autres César à l'avenir !Via un nouveau projet nommé ngEHT -- nous pourrions d'ici quelques années retrouver Sagittarius A* à l'affiche. Le champ lexical de la cinématographie n'est ici peut-être pas si superflu puisqu'il s'agira de produire la toute première vidéo en temps réel d'un trou noir en action.Shep Doeleman, Directeur de l'EHT, explique d'ailleurs le processus en prenant l'évolution du cinéma hollywoodien comme point de comparaison : «», et d'ajouter : «».Constitué d'un réseau d'observatoires répartis à travers le monde, l'EHT forme un télescope virtuel dont le diamètre atteint quasiment celui de la Terre. Pour parvenir à produire une vidéo en temps réel, l'équipe du ngEHT entend doubler le nombre de télescopes participant à ce réseau, un véritable défi technologique puisque le volume de données à traiter pourrait être multiplié par 10, dépassant ainsi les 100 pétaoctets pour une seule « session ».Les chercheurs du ngEHT vont ainsi devoir développer de nouveaux algorithmes puissants afin de transformer cette montagne de données en images puis en films. À ce sujet, la chercheuse en informatique Katie Bouman, devenue une véritable héroïne depuis avril dernier, déclare : «».Le projet du ngEHT ne vise pas simplement à repousser les limites, il fait preuve d'un fort potentiel pour la recherche en astrophysique. La production de vidéos pourrait, selon Shep Doeleman, révéler ce qu'il est impossible d'observer via une simple image fixe. Le directeur de l'EHT explique à propos de Sagittarius A* : «», c'est la raison pour laquelle ce trou noir situé au cœur de la Voie Lactée semble le meilleur candidat ; bien moins massif que M87* la matière circule bien plus rapidement autour de lui.De son côté Michael Johnson, astrophysicien, déclare dans un communiqué du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics : «» .