Une récompense pour les scientifiques à l’origine de la première image d’un trou noir

Ce n'est que le début

Source : Engadget

Le 5 septembre, les 347 chercheurs ayant participé à ce projet ont été récompensés par le, un prix qui est souvent décrit comme étant « l'Oscar de la Science ». Ils vont pouvoir se partager une jolie récompense de trois millions de dollars.Lancé il y a huit ans à l'initiative d'entrepreneurs de la Silicon Valley, parmi lesquels on retrouve Priscilla Chan, Mark Zuckerberg et Sergey Brin, lerécompense les avancées majeures dans plusieurs domaines scientifiques, notamment la physique fondamentale, mais aussi les mathématiques et les sciences de la vie.Dirigées par Shep Doeleman, les différentes équipes de l'EHT travaillent depuis 2012 à mieux comprendre et à tenter d'observer l'd'un. Ils y sont parvenus ici en mettant en place un dispositif permettant de déployer unavec un diamètre de 10 000 km, soit quasiment celui de la Terre ! Ce dispositif a été rendu possible grâce à la collaboration de plus de 20 pays et 60 institutions,L'image dévoilée le 10 avril 2019 représente par ailleurs bien plus qu'une simple photographie : elle permet en effet de tester, par le biais d'une preuve directe,Selon Shep Doeleman, cette image de M87* n'est qu'un début. Si d'autres tentatives sont prévues d'ici 2020 et permettront peut-être cette fois-ci de nous dévoiler le mystérieux Sagittarius A* qui trône au cœur de la Voie Lactée, le chercheur explique que nous pourrions aussi bientôt voir(ou plutôt son horizon des événements),», et le chercheur d'ajouter : «».