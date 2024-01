Et pourtant, il tourne ! De nouvelles images du trou noir de M87 confirment la théorie

Ce n'est pas tous les quatre matins que l'on reçoit une nouvelle image d'un trou noir, et c'est toujours une bonne occasion de s'y attarder.

En effet, chaque fois que l'EHT, ce télescope virtuel de 10 000 km de diamètre, porte son attention sur un de ces astres, c'est une tâche longue et ardue qui commence pour les scientifiques. Mais, le jeu en vaut la chandelle, car il permet non seulement d'observer l'un des phénomènes les plus impressionnants de l'univers, mais aussi d'étayer l'une des théories scientifiques les plus incroyables de l'histoire de l'humanité.