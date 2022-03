Deux équipes s'unissent et prouvent que le trou noir le plus proche... n'existe pas

Dans un mouvement scientifique assez rare et concerté, les chercheurs ont donc décidé d'unir leurs efforts, pour proposer une nouvelle campagne d'observation au VLT/VLTI (Very Large Telescope / Interferometer). Avec les instruments MUSE (VLT) et GRAVITY (VLTI), ils ont pu profiter d'un peu de temps de mesure, et en terminer avec le débat : ce fameux trou noir n'existe pas.