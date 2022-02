Exotique ? Ce trou noir se promènerait tout seul dans la Voie Lactée

Une fois qu'ils ont prouvé qu'il s'agissait bien d'une lentille (la courbe de luminosité sur le long terme ne laissant pas de doute), ils ont travaillé à montrer ce qui l'aurait générée. Une planète n'aurait pas été assez massive. Une étoile aurait produit un rayonnement… Or celui-ci n'émettait rien. Et via la déformation de l'image de l'étoile, ils ont su sa distance et pu estimer sa masse. Il s'agirait donc bien d'un trou noir isolé, « à la dérive », d'une masse d'environ 7 fois celle de notre Soleil, et à 5000 années lumières.