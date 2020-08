Une galaxie similaire à la Voix lactée observée dans l'Univers primitif

Pourtant, cette galaxie est étonnement calme et bien agencée ; si elle évolue vers une galaxie dite elliptique et non en spirale, elle a une structure à disque très proche de notre « vieille » Voie lactée, avec la présence d’un bulbe galactique en son centre. Ce constat est surprenant étant donné la juvénilité de SPT0418-47. En effet, les astronomes pensaient jusqu’à présent que cet agencement concernait uniquement les galaxies « matures ». En découvrant la jeune SPT0418-47, ils s’attendaient donc à contempler une galaxie chaotique, instable et désordonnée.