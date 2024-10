C’est un tour de force et rien de moins : le télescope spatial européen Euclid est en train de réaliser avec les galaxies ce que son cousin le télescope Gaia avait réussi avec les étoiles, constituer un titanesque et indispensable catalogue, véritable carte de l’Univers. À l’occasion du Congrès astronautique international (IAC) à Milan, l’agence spatiale européenne a levé le voile sur les premiers résultats d’Euclid.

Une publication d’une première mosaïque, comprenant les données de 260 observations réparties sur deux semaines entre le 25 mars et le 8 avril 2024. Une grande zone qui couvre une partie du ciel visible depuis l’hémisphère Sud terrestre (Euclid lui est à 1,5 million de kilomètres de là), mais qui ne représente que 1 % de cette grande collecte de données du télescope… On y trouve cependant 14 millions de galaxies ! Répertoriées avec leur position, leur vitesse, leur forme, elles font désormais partie du catalogue Euclid. Et ces images, bien au-delà de leur beauté intrinsèque, vont donner des outils pour mieux comprendre la structure de l’Univers.