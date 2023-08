Les premières images du télescope spatial Euclid sont là, et elles tiennent leurs promesses !

Aussitôt arrivé, ses instruments correctement refroidis, les équipes scientifiques ont commencé à travailler avec les deux instruments VIS et NISP. Ensemble, ces deux-là vont permettre de cartographier des centaines de millions, et même éventuellement des milliards de galaxies en lumière visible et infrarouge pour que les équipes au sol, après analyse, puissent mieux comprendre la structure de l'Univers, et les mystères de la matière noire et de l'énergie sombre.