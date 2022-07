Plus que quelques heures ! Les agences préparent les premières images du télescope James Webb

Ce 11 juillet à 23 h (Paris), le président des États-Unis, Joe Biden lui-même dévoilera la première photographie, surnommée « Webb's First Deep Field » (le premier champ profond de Webb). Elle sera la plus profonde et la plus détaillée de notre univers : en plus d'étoiles, et de potentiels nuages de gaz, on y verra des centaines et plus probablement des milliers de galaxies, dont la lumière des plus anciennes a voyagé 13 milliards d'années pour nous parvenir. Une mise en abîme inédite pour un début !