Le télescope James Webb est presque prêt et s'entraîne à suivre des objets "proches"

Depuis que l'alignement optique des miroirs et des instruments est terminé, le télescope James Webb, à 1,5 millions de kilomètres de la Terre, n'a plus que quelques étapes à valider avant de démarrer sa longue carrière scientifique. Ces dernières semaines de préparation ont été dédiées au test et à l'étalonnage des 17 modes de fonctionnement, impliquant ses quatre instruments NIRCam, NIRSpec, NIRISS et MIRI, et pour l'instant tous les échos sont très positifs. Il semble qu'après une très longue attente, les performances seront encore meilleures que prévues ! Le JWST a également réalisé ses premiers tests de suivi dynamique, au cours desquels il pointe un objet du Système Solaire, en pivotant sur lui-même pour le suivre dans son mouvement relatif. Une capacité essentielle pour observer les événements proches, mais un exercice délicat également, car les capacités de manœuvre du télescope sont limitées : il doit rester à l'ombre de son gigantesque pare-soleil.