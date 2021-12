Le télescope James Webb (JWST) déploie son bouclier thermique

À chaque jour, sa nouvelle du déploiement du télescope James Webb. Les étapes se succèdent au fur et à mesure que le JWST s'éloigne de la Terre : déjà 630 000 kilomètres ce 30 décembre, cinq jours après son décollage . Lors du direct, une grande partie de l'audimat avait déjà pu voir le panneau solaire de six mètres de long du grand télescope s'ouvrir et se déplier correctement.

Depuis, le grand bijou de l'observation astronomique a déployé son antenne à haut débit, puis affiné deux fois sa trajectoire vers son objectif, le point de Lagrange L2 , à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. La NASA en a d'ailleurs profité pour calculer avec la plus grande précision possible sa consommation de carburant et a annoncé hier que grâce à l'injection en orbite exceptionnelle menée par Ariane 5 et à des manœuvres exactes, la durée de vie opérationnelle du télescope excéderait sans doute les dix ans. Une aubaine pour des dizaines d'équipes scientifiques autour du monde et pour la connaissance sur notre univers !