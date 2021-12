Ca y est, le télescope James Webb a décollé et entamé son périple pour observer l'univers

La mission durait 27 minutes et 11 secondes en tout, et devenait irréversible dès l'allumage des deux boosters à poudre d'Ariane 5 à T + 7 secondes. La fusée s'est rapidement dirigée vers le ciel, et les étapes se sont (un peu anxieusement, il faut l'avouer) succédées. Le passage à Mach 1, puis l'extinction et l'éjection des boosters EAP à T + 2 m 21 s et déjà 70 kilomètres d'altitude, avant d'attendre l'extinction de l'étage principal à T + 8 m 47 s… Tout cela prend du temps. À T + 25 minutes, le sort en était jeté, puisque le moteur principal du deuxième étage d'Ariane 5 s'est arrêté, avant l'éjection. Il semble selon les résultats de la télémesure, que tout se soit bien passé, et heureusement. Avec toutes ces phases critiques, il n'y avait pas droit à l'erreur, et ce même si le profil de vol était inédit pour la fusée européenne. Le JWST est en route vers le Point de Lagrange L2, et on a même vu le télescope étendre ses panneaux solaires lors du direct !