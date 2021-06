Le lancement du télescope James Webb encore repoussé par la NASA et l’ESA

Outre les soucis liés au lanceur, d’autres problèmes viennent compliquer la tâche des planificateurs de la mission. D’une part, il semblerait que l’organisation du transport du télescope entre Houston, au Texas, et Kourou, en Guyane , soit plus long et complexe que prévu. Le conditionnement du JWST prendrait notamment plus de temps que prévu, à la fois pour des raisons techniques et sanitaires. La NASA et Northrop Grumman, l’intégrateur du télescope, espèrent finir le travail pour le mois d’août.